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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükkuyu’da fidanlar buz tuttu

Küçükkuyu’da fidanlar buz tuttu

buz tutan fidanlardan detay

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Akkale Uttu 

-çatıdaki buz sarkıtlarından detay
-vatandaşlardan detay

( ÇANAKKALE )- Eksi 8 derecede fidanlar buz tuttu, güneş enerji sistemleri patladı ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde eksi 8 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sebebiyel fidanlar buz tuttu, güneş enerji sistemleri donup patladı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin tatil beldelerinden, ılıman iklimi ile ünlü Küçükkuyu beldesi, dün gece en soğuk geceyi yaşadı. Eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle beldede fidanlar bur tutarken, güneş enerji sistemleri patladı. Sibirya’yı hatırlatan buz sarkıtlarının oluştuğu Küçükkuyu beldesinde ilk defa böyle bir soğuğun 1987 yılında yaşandığını söyleyen Gürsel Çatan, sabah saatlerinde gördüğü bu manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.
(BE-UYC-MŞ)
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