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Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Drone ile yanan alanlardan görüntüler

İhlas Yangın Ormanlı Batın Orman Yangını 

-Aktüel yangın görüntüsü

( ADANA -DRONE-ÖZEL)- Orman yangının büyüklüğü drone ile görüntülendi ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün süren ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi. Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler İhlas Haber Ajansı

tarafından drone ile görüntülendi. 3 gün süren yangınla yemyeşil alanların siyaha büründüğü, ormanlık alanın büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.
(ELF-
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