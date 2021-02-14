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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kozan’da yüzlerce balık telef oldu

Kozan’da yüzlerce balık telef oldu

Toplu balık ölümleri detay

-Dere genel detay
-Ölen balıklardan detay
-can çekişen balıklar detay
-Ölen yengeç detayı
-Kaplumbağa detay
-Dere çevresinde oturan vatandaşların balık ölümleri ile ilgili görüşleri
-Dere detay

( ADANA -ÖZEL)- Vatandaşlar, zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde, Hop Deresi'nde yüzlerce balık telef oldu.Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Üçler yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken, yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balığın can çekiştiği gözlendi.Çevre sakinleri zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.
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