- Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

-Şimşekler farklı sokaklardan detay

-Binaların arasında detay

-sağanak yağış detay

-dolu detayı

-şimşek detayı



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı. İlçede yer yer kuvvetli yağışla birlikte şimşekler 2 saat boyunca geceyi aydınlığa çevirdi. Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış öncesi Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat güren gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından anlık sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağış zaman zaman etkili olacağı belirtildi.



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