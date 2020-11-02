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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

- Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşekler detay

Sağanak Yağış Dolu Yağışı Gökyüzü 

-Şimşekler farklı sokaklardan detay
-Binaların arasında detay
-sağanak yağış detay
-dolu detayı
-şimşek detayı

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı. İlçede yer yer kuvvetli yağışla birlikte şimşekler 2 saat boyunca geceyi aydınlığa çevirdi. Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış öncesi Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat güren gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından anlık sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağış zaman zaman etkili olacağı belirtildi.
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