Kozan’da sağanak sele neden oldu

-Suyun akıntı anlarının vatandaşın cep telefonuna yansıması

-Bahçelerin ve çilek bahçelerinin sular altında kalması

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle ilçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde çok sayıda iş yeri, ev ve tarım arazisi zarar gördü. Mahallede bulunan bazı balık üretim tesislerinde de oluşan su taşkını nedeniyle balıklar suyla birlikte kayboldu. Sel nedeniyle narenciye bahçeleri ve çilek bahçeleri zarar gördü. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi´nde saat: 17.30 sıralarında başlayan yağış sele dönüştü. Aşırı yağış nedeniyle oluşan selden dolayı mahallede birçok ev, ekili arazi, bahçe ve iş yerini su bastı. Meteorolojinin önceden uyarılarına rağmen aşırı yağışa hazırlıksız yakalanan mahalleli su taşkınları nedeniyle büyük oranda zarar gördü. Mahalledeki su taşkınları nedeniyle yol, tarla ve bahçeler zarar gördü. Mahallede bulunan iki alabalık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Yaklaşık iki saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor. (EMR-

