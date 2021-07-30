Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

-Helikopter müdahalesi

-İTfaiye araçlarından görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyu ekiplerin karadan müdahalesi sürerken günün ilk ışıklarında yangına söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor. (UMT-

