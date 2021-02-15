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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Koyun sürüsünü kurdun saldırısından kangallar kurtardı

Koyun sürüsünü kurdun saldırısından kangallar kurtardı

Kangalların yakaladığı kurttan detay

Kangal Köpeği Harekete Geç Sizce Saldırı 

-kangalların kurdu boğması

( KARABÜK )- Koyun sürüsüne saldırmak isteyen kurt canından oldu KARABÜK

- Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü’nde koyun sürüsüne saldıran kurdu kangallar boğarak telef etti. Edinilen bilgiye göre, Şevkiler Köyü’nde meydana gelen olayda Recep Korkmaz isimli vatandaş koyunlarını otlatmak üzere ağıllarından çıkarttı. Kış şartlarından dolayı doğada yiyecek bulmakta zorlandığı için köy yakınına inen kurt koyunlara sessizce yaklaşmaya başladı.
Kurdun saldırı için harekete geçtiğini fark eden sürüdeki 4 kangal köpeği kurdu yakalayıp boğarak telef etti. (RB-
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