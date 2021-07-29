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Köylerinin yanışını tepeden çaresizce izliyorlar
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köylerinin yanışını tepeden çaresizce izliyorlar

Köylerinin yanışını tepeden çaresizce izliyorlar

Orman ekiplerinden görüntü

Yangın Altın Orman Yangını Sizce Yangına Müdahale 

-Yanan bölgelerden görüntü
-Yangından görüntü
-Orman ekiplerinden görüntü
-Yanan bölgelerden görüntü
-Evlerini boşaltan köylülerin kounşması
-Köylerinin yanışını izleyen vatandaşlardan görüntü

( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor- Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini boşaltan vatandaşlarda yangını tepe noktalardan izliyorlar MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini boşaltan vatandaşlarda yangını tepe noktalardan izliyorlar. Köylü Ahmet Ali Sınav, "Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz" dedi.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı. Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hemde karadan müdahale ediyor. Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor. Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, "Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor. Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı. Jandarmalara gelip köyleri boşaltmaya başladı.
Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi. Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesi evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor. Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz. Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı" dedi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (KRY-
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