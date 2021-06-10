Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde bulunan karaca yavrusu

Hayvan Irak Trol 

-Sevimliliği ile ilgi odağı olan hayvan
-Reşadiye Orman İşletme Şefi Erencan Tekcan, açıklamaları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bir vatandaş tarafından köyde bulunan yavru karaca koruma altına alındı. Reşadiye ilçesine bağlı Güllüce köyü sakinlerinden Durmuş Şahin bahçesinde ki yavru karacayı fark etti. Şahin, bir süre beklemesine rağmen annesinin gelmemesi üzerine karacayı alarak orman işletme şefliği yetkilerine teslim etti. Veteriner kontrolünden geçirilen yavru karaca korumaya alındı. Orman işletme şefliği çalışanlarının ilgi odağı olan sevimli hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'da koruma altına alınan yavru karacayla ilgili yetkililerden bilgi alarak elleri ile besledi. Reşadiye Orman İşletme Şefi Erencan Tekcan, doğa da bulunan yavru hayvanların annesinin yakınlarında olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Tekcan, “Güllüce Köyü'nde bulunan karaca yavrusu şefliğimize getirip koruma altına almış bulunmaktayız. Bu gibi durumlarda aslında yavrumuzu bulduğumuz yerde bırakmak gerekir. Annesi elbette yakınlardadır. Kokusundan bulacaktır. Fakat bu yavrumuz bir vatandaşımızın bahçesine sığınmış bir vaziyette, perişan halde bulundu. Akabinde ekiplerimiz karaca yavrusunu şefliğe getirdi” dedi.
(Nİ-GF-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement