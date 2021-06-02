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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köy halkı her yıl bu leyleklerin yolunu gözlüyor

Köy halkı her yıl bu leyleklerin yolunu gözlüyor

drone görüntüsü

Gözleme Elektrik Direği Leylek Yuvası Irak Trol 

-leylek yuvası
-röportaj
-leylek detay

( BARTIN -DRONE)- Bu leylekler 6 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyorlar BARTIN

- Bartın’ın Tabanözü köyündeki elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan leylekler köylülerin sevgisi ve koruması altında yavrularını büyütüyorlar. Bartın’a bağlı Tabanözü köyü Emirler mahallesindeki elektrik direğine her yıl yuva yapan leylekler köylülerin ilgisini görüyor. 6 yıldır her baharda aynı elektrik direğine yuva yapan leylekler burada yavrularını yetiştirdikten sonra göç ediyorlar. Leyleklerin yuva yaptığı elektrik direğinin bulunduğu bahçenin sahibi olan ve evi de bu bahçenin hemen yanında olan Emir Öztoprak leyleklerin artık ailelerinden biri gibi olduğunu, gelmediklerinde yollarını gözlemeye başladıklarını söyledi.

Leyleklerin yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ettiğini belirten Öztoprak, “Bunlar 6 yıldır buraya geliyorlar. Biz bunlar gelmediği zamanda yoluna bakıyoruz. Bu sene Nisan’ın 13’ünde geldiler. Ağustos’un 15’inde buradan gidiyorlar yavrular büyüdüğü zaman. Camdan doğru bakıyoruz. Buralardan bakıyoruz. Sık sık bakıp kontrol ediyoruz. Zaten yavruları kesin kez bırakmıyorlar. Biri gidiyor biri geliyor. Biri yem buluyor öğütüp yavruya veriyor ondan sonra diğeri geliyor” dedi.

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