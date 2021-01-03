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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Köy çocuklarının kızak keyfi

Köy çocuklarının kızak keyfi

Kendi yaptıkları kızaklarla kayan çocuklar

Küçük Çocuk Köy Yolları Kar Yağışı 

-Röp.
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da etkili olan kar yağışı en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Kentte, kar yağışının ardından köylerde yaşayan küçük çocuklar, karın keyfini kızak kayarak çıkarıyorlar.Ardahan’da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava köylerde sokak ve caddelerin adeta buz pistine dönüşmesine neden oldu. Doğal kızak pistlerine dönüşen köy yollarında çocuklar düşe kalka kızak keyfi yaşarken, karı eğlenceye dönüştürüyorlar.Bağdeşen köyü ile Sulakyurt köyünde kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kızakla kaymanın keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, "Kış mevsimini çok seviyoruz. Kızak kayarak eğleniyoruz. Ardahan'da kışın en çok sevdiğimiz şey kızak kaymak" dediler.
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