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Koruyucu önlem olmayan parkur tehlikeye davetiye çıkardı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Koruyucu önlem olmayan parkur tehlikeye davetiye çıkardı

Koruyucu önlem olmayan parkur tehlikeye davetiye çıkardı

yarışan çocuklar

Sosyal Medya Yarış Çalışan Çocuklar 

-hiçbir koruyucusu olmayan tahtalar
-tahtaların üzerinden geçip arasından sakatlanma pahasına koşanlar
-çamurlu suya giren çocuklar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) Koruyucu önlem olmayan parkur tehlikeye davetiye çıkarttı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde hiçbir koruyucu önlem alınmadan yaptırılarak çocukların yarıştırıldığı parkur tehlikeye davetiye çıkarttı.Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kendi imkanlarıyla kurdukları parkurda yarıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Harran Belediyesi mahallede yeni bir parkur yapmak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalleye onlarca eski araç lastiği götürüp tahtalarla yeni parkur yaptı.Çocukların sakatlanması an meselesiÇocukların eğlenip yarıştığı yeni parkurda hiçbir koruyucu önlem olmaması tepkilere neden oldu. Çocuklar yarışırken çekilen görüntülerde tahtaların etrafında herhangi bir sünger olmadığı gözlendi. Sakatlanma pahasına parkurları geçmeye çalışan çocukların görüntülerini izleyenler, çocukların kolaylıkla sakatlanabileceğini iddia ederek en kısa sürede koruma amaçlı süngerlerin eklenmesi gerektiğini belirtti.

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