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Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

Ölmüş su samuru fotoğrafları

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

Su Altın Mermi Gori 


- Tunceli’de koruma altında bulunan bir su samuru, aracın çapması sonucu telef oldu. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde ölmüş şekilde bulundu. Vücudunda herhangi bir mermi izi olmayan samurun araç çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Tunceli’de su samurlarının Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı’nda yaşadıkları biliniyor. (ET-YRT
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