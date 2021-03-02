Koruma altında bulunan samurların yüzme keyfi

-Kayalıklardaki su samurları

-Peri çayında yüzen samurlar



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Tunceli’de Peri Çayı’nda yüzen koruma altındaki su samurları görüntülendi. Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’ne bağlı Dedebağ Köyü’nde bulunan Bağın Kaplıcası çalışanları, Peri Çayı’nda yüzme keyfi yapan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samurları görüntülendi.Uzun süre Peri Çayı’nda yüzen ve birbirlerine kur yapan su samurları daha sonra kayalık alana çıktı. Kayalık alanda bir süre dinlenen samurlar, daha sonra çayın sularına dalarak gözden kayboldu. (ET-HİV-



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