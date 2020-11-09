Koruma altına alınan Erçek Gölü’nde kaz yoğunluğu

-Kaz yavrularından görüntü

-Gölü çevreleyen yaban kazlarından görüntü

-Kazların uçuşundan detaylar



( VAN )- Erçek Gölü’ndeki yaban kazlarının dansı kamerada- Van Gölü Havzası’nda yaban kazı popülasyonunda artış yaşandı VAN



- Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası’nda bulunan sulak alanlara renk katan yaban kazları, bu yıl yine geldikleri Erçek Gölü kıyısında görsel şölen oluşturdu. Kuş cenneti olarak anılan Van'ın İpekyolu ilçe sınırında bulunan Erçek Gölü, bu yıl flamingoların yanı sıra yaban kazlarına da ev sahipliği yapıyor. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen yüzlerce yaban kazı, gölü mesken tuttu. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen yaban kazları, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Koruma çalışmaları popülasyonu artırdı Erçek Gölü'nün “kesin korunacak hassas alan” ilan edilmesinin ardından devam eden koruma çalışmaları yaban kuşu popülasyonuna da yansıdı. Daha önce az sayıda yaban kazının görüldüğü göl, bu kez binlerce tür kuşun akınına uğruyor. Gölde flamingoların yanı sıra, kümeler şeklinde bulunan yaban kazlarının popülasyonu göze çarpıyor. Doğa severler ile fotoğraf sanatçılarının gözde mekanı haline gelen bölgede uçuşan yaban kazlarının eşsiz dansı ise kameralara yansıdı. (YLM-MSA-Y



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