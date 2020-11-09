Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Koruma altına alınan Erçek Gölü’nde kaz yoğunluğu

Koruma altına alınan Erçek Gölü’nde kaz yoğunluğu

Gökyüzünde uçuşan yaban kazları

Kuş Cenneti Cennet İpekyolu Kamera Flamingo 

-Kaz yavrularından görüntü
-Gölü çevreleyen yaban kazlarından görüntü
-Kazların uçuşundan detaylar

( VAN )- Erçek Gölü’ndeki yaban kazlarının dansı kamerada- Van Gölü Havzası’nda yaban kazı popülasyonunda artış yaşandı VAN

- Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası’nda bulunan sulak alanlara renk katan yaban kazları, bu yıl yine geldikleri Erçek Gölü kıyısında görsel şölen oluşturdu. Kuş cenneti olarak anılan Van'ın İpekyolu ilçe sınırında bulunan Erçek Gölü, bu yıl flamingoların yanı sıra yaban kazlarına da ev sahipliği yapıyor. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen yüzlerce yaban kazı, gölü mesken tuttu. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen yaban kazları, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Koruma çalışmaları popülasyonu artırdı Erçek Gölü'nün “kesin korunacak hassas alan” ilan edilmesinin ardından devam eden koruma çalışmaları yaban kuşu popülasyonuna da yansıdı. Daha önce az sayıda yaban kazının görüldüğü göl, bu kez binlerce tür kuşun akınına uğruyor. Gölde flamingoların yanı sıra, kümeler şeklinde bulunan yaban kazlarının popülasyonu göze çarpıyor. Doğa severler ile fotoğraf sanatçılarının gözde mekanı haline gelen bölgede uçuşan yaban kazlarının eşsiz dansı ise kameralara yansıdı. (YLM-MSA-Y
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle ŞenlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle Şenlendi
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı