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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Korona virüsle insanlar evlere kapandı, doğa onlara kaldı

Korona virüsle insanlar evlere kapandı, doğa onlara kaldı

Tokat'ta kısıtlama nedeni ile Yeşilırmak çevresindeki parkların sessiz kalması

Genç Kız Hafta Sonu Cep Telefonu Hayvan 

-Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta dolaşan iki leylek
-Leyleklerin ırmakta dolaşarak yem araması
-Fidan üretim tesisinde çalışmaya giderken leyleri fark eden genç kız ile röportaj

( TOKAT -DRONE-ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta korona virüs kısıtlamaları nedeni ile insanlar evlerine kapandı, doğada özgür kalan leylekler Yeşilırmak’ta böyle görüntülendi. Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Tokat’ta kısıtlama neden ile sokaklar ve caddeler boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesi ile birlikte kent merkezinde doğal yaşam canlandı. Yeşilırmak’a inerek yem arayan leylek çifti görüntülendi. Oldukça sığ suda ince uzun bacakları ile dolaşan leylekler görenleri şaşırttı. Fidan üretimi yapan bir işletmede çalışmaya giderken leylekleri fark eden Fazilet Dilibal, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yeşilırmak’ta ilk defa leylek gördüğünü belirten Dilibal, “Kısıtlamadan dolayı hayvanlar sakince dışarıda dolaşabiliyorlar. İnsanlar eve kapandı, hayvanlar dışarı çıktı. Genelde leylekleri köylerde görüyorduk. Elektrik direklerinde yuvaları oluyor. Ama Yeşilırmak’a geleceklerini tahmin etmiyordum” dedi.
(Nİ-GF-
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