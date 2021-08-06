Korkulan oldu... Kars Çayı’nda toplu balık ölümü

-Ölü balıklardan genel ve detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Su kenarında ölen balıklardan genel ve detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta korkulan oldu. Kars Çayı’nda yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Dereiçi mevkiinde bulunan HES Barajı’nın gölünde ölen tatlı su kefali ve karabalıklar vatandaşları tedirgin ederken, sanayi atıkları başta olmak üzere peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin Kars Çayı’na akmasının balık ölümlerine neden olduğu ileri sürüldü. Kars Çayı’nda yaşanan balık ölümlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars Çayı geçmişte suyundan çay demlenirdi. Şimdi yanından bile geçilemiyor. Gördüğünüz gibi balıklar bile suyun zahirine dayanamayıp, adeta katliam olurcasına yok oluyorlar. Burada görmüş olduğunuz sayıları yüzlerin üzerinde balık ölüsü var. Daha önce burada çeşitli balıklar yaşarken, şimdi bunlar tamamen yok olduklarını görüyoruz. Bu görüntü bizleri derinden üzüyor. Bir an önce yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekiyor” dedi.

Kars Çayı’nın aktığı Dereiçi mevkiinde bulunan baraj önündeki ölü balıklar etrafı pis koku saçıyor. Baraj önünde yüzlerce ölü balık görenleri korkutuyor. KRS-

