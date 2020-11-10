Köpeklerden kaçan dağ keçisinin müthiş tırmanışı



- Tunceli’de köpeklerden kaçan erkek bir dağ keçisinin zorlu kayalıklara tırmanışı görüntülendi. Mazgirt İlçesi’ne bağlı Akdüven Köyü’nde bulunan Bağın Kaplıcası yakınlarına gelen bir dağ keçisini köpekler kovaladı. Vatandaşların müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırılırken dağ keçisi zorlu kayalıklara tırmanarak uzaklaştı. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Keçinin tırmanış anını kaydeden Metin Narin , “Köpekler tarafından kovalanan dağ keçisi uçurumun kenarına kadar indi. Köpekleri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra kayalık alana tırmanarak uzaklaştı. Ben de keçinin tırmanma anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım” dedi.

(ET-HİV-



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