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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı

Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı

-Vaşağın cep telefonu görüntüsü

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta köpeklerden korkup kaçarak ağaca tırmanan vaşak görenlerde şaşkınlığa neden oldu SİVAS

Vaşak Köpek Kamera Cep Telefonu 


- Sivas’ta köpeklerden korkup kaçarak ağaca tırmanan vaşak görenlerde şaşkınlığa neden oldu. Sivas merkeze bağlı Kuşlu köyünde nesli tükenmekte olan vaşak görenleri şaşırttı. Kangal köpeklerinden korkup kaçan vaşak ağaca tırmandı. Vaşağı ağacın tepesinde fark eden köy sakini Osman Geçgel şaşkınlığını gizleyemedi. Geçgel, ağacın tepesindeki vaşağın o anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Görüntülerde vaşağın ağacın tepesinde köpeklerin ise aşağıda olduğu görüldü.
Öte yandan köpeklerin olay yerinden ayrılmasıyla vaşağın ağaçtan inip uzaklaştığı öğrenildi.
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