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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Konyaaltı Sahili 3 renge büründü

Konyaaltı Sahili 3 renge büründü

Dorone detay

Kamera Yağışlı Hava Irak 

-Denizin renkleri detay
-Sahile ulaşan dalgalar detay
-Aktüel kamera detay
-Varyanttan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili büründüğü 3 farklı renkle görsel şölen sundu. Antalya’da dün gün boyu süren yağışlı hava bu sabah yerini bulutlu ve rüzgarlı bir havaya bıraktı. Sahilin açıkları ise Boğaçayı’nın taşıdığı alüvyonlar, poyraz ve bulutların arasından süzülen güneşle birlikte 3 renge büründü. Sahilin kıyı kesimi dev dalgalar sonucu çamur rengini aldı. Aralıklı koyu mavi ve turkuazlarla bezenen sahil bandı Maldivleri aratmazken yürüyüş yapanlara görsel bir şölen sundu. Kıyıya kadar uzanan dev dalgaların köpükleri de kar beyaz görüntü oluşturdu. Denizin rengi drone ile de havadan görüntülendi. (İA-
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