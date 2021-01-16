Konya’ya yılın ilk karı yağdı

- Konya kent merkezine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı. Konya’nın beklediği kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hafif kar yağışı gece saatlerine kadar devam ederken, kentte bazı bölgeler yer yer beyaza büründü. Karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, merkez ilçelerde de kendini gösterdi.
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