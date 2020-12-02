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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı

KONYA - Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı

KONYA - Şeb - i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı - Semazenin törenler için hazırlanması ve maske takmasıŞeb - i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı - Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri için hazırlanan tanıtım videosunda, semazen Kovid - 19 salgınına dikkat çekmek için maske taktıKONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb - i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.Etkinlikler, Kovid - 19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sosyal Medya Koronavirüs Semazen 

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