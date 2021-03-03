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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin lira ceza

Konya’da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin lira ceza

Köpeklerin dövüştürülmesi

Sosyal Medya Çatı Katı Para Cezası Köpek Hayvan 

-İş yeri çatısındaki köpekler

( KONYA ) KONYA

- Konya’da sosyal medya üzerinden köpek dövüştürdüğü videoları yayınlayan 3 kişiye 50 bin lira cezai işlem uygulanırken, 5 köpek de koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinde köpek dövüştürdüğü videoları yayınlayan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda merkez Selçuklu ilçesinde şüpheli şahıslara ait bir iş yerinin çatı katında yapılan aramada bulunan 5 köpek koruma altına alınırken; hayvan sahibi olduğu tespit edilen 3 kişiye de hayvana eziyet ve dövüştürmekten toplam 50 bin 72 lira idari para cezası uygulandı. Koruma altına alınan köpekler ise gerekli sağlık kontrolleri için ilgili kuruma teslim edildi. (RÇ-FM-
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