Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Konya Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Konya Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Karayolları ekipleri çalışırken detay

Karayolları Tır Şoförü Kar Yağışı Kar Lastiği Trol 

-Trafik otosu ve çekiciler
-Tır sürücüsünü konuşması
-Detay

( KONYA ) -- Antalya istikametine gece boyunca çekici türü araçların geçişine izin verilmedi KONYA

- Konya Antalya Karayolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için çalıştı. Gece boyunca bekletilen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde buzlanmayı da beraberinde getiren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yolda kalan araçlar kurtarılırken ekipler gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Bölge trafik ekipleri ise ilçe merkezi çıkışı Marangozlar Kavşağında kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Öte yandan gece boyunca geçişlerine izin verilmeyen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.
Niğde’den Antalya’ya yük götürmek üzere yola çıkan tır şoförü Duran Tan, “Niğde’den geliyorum, şeker nakliyesi yapıyorum Antalya’ya. Seydişehir’de yol kapalı kaldık, yapacak bir şey yok dokuz saattir bekliyorum” dedi.
(İS-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı