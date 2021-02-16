Konya Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

-Trafik otosu ve çekiciler

-Tır sürücüsünü konuşması

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( KONYA ) -- Antalya istikametine gece boyunca çekici türü araçların geçişine izin verilmedi KONYA



- Konya Antalya Karayolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için çalıştı. Gece boyunca bekletilen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde buzlanmayı da beraberinde getiren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yolda kalan araçlar kurtarılırken ekipler gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Bölge trafik ekipleri ise ilçe merkezi çıkışı Marangozlar Kavşağında kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Öte yandan gece boyunca geçişlerine izin verilmeyen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.

Niğde’den Antalya’ya yük götürmek üzere yola çıkan tır şoförü Duran Tan, “Niğde’den geliyorum, şeker nakliyesi yapıyorum Antalya’ya. Seydişehir’de yol kapalı kaldık, yapacak bir şey yok dokuz saattir bekliyorum” dedi.

(İS-FM-



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