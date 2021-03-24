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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

-Kar yağışından detaylar

Kar Yağışı 

--Vatandaşlardan detaylar
--Arabaların camını silen vatandaştan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kocaeli Üniversitesi’nin İzmit sınırları içerisinde olan Umuttepe Yerleşkesinde de kar yağışı yoğun şekilde sürüyor. Belediye ekipleri ise ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri de beyaz örtü ile kaplandı.
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