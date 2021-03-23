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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı

KOCAELİ - Huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı

- Belediyenin hazırladığı klip Kocaeli 'de huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik İzmit Körfezi turu düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle dışarıya çok çıkamayan huzurevi sakinleri, vapurla körfez turu atarak deniz havası aldı.Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen turda, huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşadı. Kocaeli , Gölcük, Tavşancıl ve Gebze huzurevlerinde kalan vatandaşlara, gün içinde farklı saatlerde katıldıkları geziler sonunda, kişisel bakım malzemelerinden oluşan hediye takdim edildi. - "Bugün ilk defa dışarı çıktık" Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, "365 gün karantinada kaldıktan sonra bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı. Çok duyguluyuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.Huzurevinde 4 yıldır kalan Gülseren Taşdelen de "Her şeyden çok memnunuz. Aşılarımız yapıldı. Cumhurbaşkanımızdan ve bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Salgından dolayı bir seneden beri bir yerlere gidemiyorduk. Yine de şükürler olsun. Bugün ilk defa dışarı çıktık." değerlendirmesinde bulundu. Kocaeli Huzurevinde yaşlı temsilcisi İzzet Özer ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Koronavirüs Karantina Körfez Eziler Ülser 

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