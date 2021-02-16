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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de yoğun kar yağışı

Kocaeli’de yoğun kar yağışı

Yağış sonrası araçların ilerlemekte zorluk çektiği bağlantı yolu

Kar Yağışı 

-Yoğun yağışın etkili olduğu yerler
-Detaylar

( KOCAELİ )- Karla kaplanan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor- Ekipler TEM Kocaeli geçişinin kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor KOCAELİ

- Kocaeli genelinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun yağış sebebi ile TEM Otoyolunun trafiğe kapanmaması için ekipler adeta seferber olurken, bağlantı yolunda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kocaeli’de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollar kar ile kaplandı. Yağış ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin kapanmaması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, otoyolun bağlantı kısmında ise bazı araçlar kar ile kaplanan yolda ilerlemekte zorluk çekiyor.
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