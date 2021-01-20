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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de gölet dondu

Kocaeli'de gölet dondu

-Donan göletten görüntüler

--Buz üstünde yürüyen kuşlardan görüntüler
--Göleti görüntüleyen vatandaştan görüntü
--Yücel Ceyhan isimli vatandaş ile röportaj

( KOCAELİ - DRONE) KOCAELİ

- Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan gölet dondu. Kocaeli, gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk sebebi ile buz kesti. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği İzmit ilçesinin kent merkezinde bulunan gölet, dondu. Sabah yürüyüşü için bölgeye gelen vatandaşlar, donan göleti cep telefonları ile görüntüledi. Gölette bulunan kuşlar ise buz üstünde yürüdü. Donan gölet havadan görüntülendi. “Hemşehrilerim adına üzgünüm, bu güzelliği göremiyorlar” Göleti görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Yücel Ceyhan isimli vatandaş, “Her şey çok güzel, hava çok güzel, 4 mevsim çok güzel. Yıllardır ben bu gölün kenarında yürüyüş yapıyorum. Sonbaharı da ayrı güzeldir. Şimdi de bakıyorum, gölet donmuş. Kuşların bir kısmı yürüyor, yiyecek arıyorlar. Bin bir çeşit güzellik var. Hemşehrilerim adına üzgünüm, bu güzelliği göremiyorlar. Keşke herkes erkenden uyansa bu güzelliği görebilse” dedi.
(MK-RFK
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