Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı

- Adana’da kent merkezinde klimalı otobüs durağına girip öten horoz görenleri şaşırttı. Merkez Seyhan ilçesi Duygu Kafe meydanındaki klimalı otobüs durağına giren bir horoz, durakta bulunan banklara çıkıp ötmeye başladı. Duraktaki horozu görenler şaşırırken bazıları da bu anları görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. (ELF-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım