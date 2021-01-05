Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kızılırmak Deltası’nda ikinci risk

Kızılırmak Deltası’nda ikinci risk

Kızılırmak deltası DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Tarım İçme Suyu Biyoloji Pınarlar Hayvan 

-Yerden delta içerisinde detaylar
-Prof. Dr. Yusuf Demir röportaj
-Delta dışarıdan görüntü ve yakın detay

( SAMSUN - DRONE)- Prof. Dr. Demir: "Deniz suyu deltanın tuzlanmasına ve oradaki biyolojik yaşamın tamamen döngüsünün değişme riskini taşıyor"- UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası kuruyor SAMSUN

- UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası azalan yağışlardan dolayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Prof. Dr. Yusuf Demir, "Deltada su seviyesi riskli dediğimiz seviyenin bile altına düşme noktasındadır. Deniz suyunun alttan tuzlu su girişi deltanın tuzlanmasına ve oradaki biyolojik yaşamın tamamen döngüsünün değişmesi riskini getiriyor" dedi.
Samsun’da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Son aylarda bölgeye yeterli yağışın düşmemesi ise bölgede bulunan sulak alanları tehlikeye düşürdü. Samsun’da özellikle son 6 ayda istenilen yağışın düşmedi. Deltada ise suların çekildiği topraklarda derin çatlaklar oluştu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Özellikle Samsun’da son 6 aylık süreçte hemen hemen doğru dürüst yağış almadığımızı söylemek doğru olur. Aldığımız yağışlarda ancak belli dönemlerde çok az aldık. Bunu da gerek sulak alanlardaki su seviyelerinden gerekse barajlardaki su seviyelerinden görmek mümkündür. Bugün Karadeniz’in dağlarına çıktığınızda Samsun’un dağlarına çıktığınızda bizim bu bölgemizin özelliği olan pınarlarımızı ve pek çok su kaynaklarımızın kuruduğunu pek çok su kaynaklarımızın yaz dönemindeki debinin bile altına düştüğünü görmek aslında bizi bu noktada ciddi endişe sevk ediyor. Önümüzdeki günler için belli umutları taşıyoruz. Ocak ayının sonu mart ayı gibi eğer yeterli kış yağışları alırsak belli ölçüde yaşadığımız sürecin özellikle tarıma, çevreye ve su kaynaklarına etkisini tolere etme şansınız hala taşıyoruz. Gidişat normal bir gidişat değil. Hepimizin bu noktada herkesi duyarlı olması gerektiği bir sürece girdik. Tabii, eğer yeterli yağışları alabilirsek tarım açısında belki belli ölçüde verim düşüklüğü olsa bile yine de kurtarabiliriz. Biz her ihtimale karşı bugünden başlayarak gerekli tedbirleri almak zorundayız" diye konuştu.
"Deltada su seviyesi riskli dediğimiz seviyenin bile altına düşme noktasında" Su seviyenin düşmesinin deltada yaşayan su canlılarının florası açısından büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Yusuf Demir, "Özellikle mevcut su kaynaklarımızı korumak ve bu kaynakları geleceğe daha optimum seviyede taşımak zorundayız. Türkiye yaşanan süreci biliyoruz. Ankara’da, İstanbul’daki kaynakların doluluk oranlarını biliyoruz. Samsun’da hem içme suyu kaynağımız hem de baraj suyu kaynaklarımızın su seviyeleri uyarı vermeye başladı.
Biz bugünden itibaren bir damla suyu bile koruyacak tedbirleri hem vatandaşlar olarak hem yönetenler olarak almak zorundayız. Samsun özelinde hem ülkemiz açısından hem dünya açısından önemli kılan iki tane sulak alanımız var. Bunlardan bir tanesi Kızılırmak Deltası, bir tanesi de Ladik Gölü. Bu bölgede yine Yedikır Barajımız var. Bu üç tane sulak alanımız da çok ciddi risk altında olduğunu görüyoruz. Bugün Kızılırmak Deltası’na baktığımız zaman su seviyesi ciddi anlamda risk seviyesinin bile altına düşme noktasında. Tabii, bu oradaki su canlılarının florası açısından büyük bir risk taşıyor hem de çevredeki biyolojik ortam açısından risk taşımaya başladı.
Bunun için hem yer altı suyu girişlerinin besleme noktasında yağışları bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte toplum olarak daha duyarlı hale gelmemiz, özellikle Kızılırmak Deltası’nın yaşadığı bu süreç ve tehlikenin giderilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması lazım. Şu an Kızılırmak Deltası’nın ikinci bir risk başladı.
Deniz suyunun alttan tuzlu su girişi sağlayarak deltanın tuzlanmasına ve oradaki biyolojik yaşamın tamamen döngüsünün değişmesi riskini taşıyor. Bundan dolayı deltanın beslenmesi lazım yağışlar, yukarıdan gelen taban suyu ve benzer sular ile uzun vadede sulak alanların korunması ile ilgili projelerin yapılması ve geliştirilmesi lazım" şeklinde konuştu.
(FAU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı