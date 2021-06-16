Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor

-kıymet teyzeden röportaj

-kıymet teyzenin kızı Füsun Yalçınkaya'dan röportaj

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( EDİRNE )- Kepçe önünde oturup simge olan ‘Kıymet Teyze’ mutluluğunu anlattı EDİRNE



- Edirne’de 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önüne oturup, yıkımı engelleyen 82 yaşındaki Kıymet Peker, sonuç veren eylemi sonrası duygularını anlattı. Edirne'de 2014 yılında 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın, imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler kepçelerle inşaat başlatılması için yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalle sakinlerinden Kıymet Peker de sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak, çalışmasını engelledi. Peker'in başlattığı eylem, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu. 7 yıl sonra zaferle sonuçlanan Kıymet Peker’in eylemi, büyük sevinçle karşılandı. Peker, o anları anlatırken duygulandı. “Herkes çok mutlu” Peker, açıklamasında, “Buradan geçerken Süleyman Bey bana dedi ki burada bir kalabalık var. Parka gittim, orada kalabalığı gördüm. Kepçeyi gördüm, baktım. Kepçenin mahallemizdeki parkı yıkmak için geldiğini duydum. Bu park bize kısmetmiş yine döndü, dolaştı park olarak kalacak. İnşallah bu parkta yaşlılarımız oturacak. Bank istedim, çocuklara da salıncak istedim. Ama bir de düşünüyorum ki Edirne’nin buna durumu var mı acaba bu parkı yapabilecekler mi çünkü çok kötü zamandayız. Ondan sonra bana dediler bu park çok güzel olacak. Benim ismimin parka verileceğini duyduğumda ilk başta istemedim. Çünkü dedim ki benim bir ayağım çukurda artık buradan öteye gidemiyorum. Ama beni dinlemediler. Sonra peki dedim, ismimin parka verilmesini kabul ettim. Parkın yıkılmasını kimse istemedi ama mal sahibi buraya imar yapmak istediğinden dolayı çok mücadele verdik. Mal sahibine dedim ki bu park olmasa biz nerede nefes alacağız. Bir deprem olsa nereye gideceğiz. Çünkü yer yok. Kimsede bahçe yok. Bu bölgede tek bahçe olarak burası var. Olmadı Ankara’ya kadar gittik. Ama siz niye çıkarıyorsunuz. Bu yer çocuklara hediye olmuş, herkes bu park yıkılacağı için üzülüyordu. Burada dinleniyorduk, hava alıyorduk diyorlardı. Bu parkta inşallah komşuların çocukları bütün mahalleli bu parkta yaşlısıyla beraber oturur inşallah” dedi.

“Annemle gurur duyuyoruz” Kıymet Peker'in kızı Füsun Yalçınkaya, geçmişte yaşananların kendiliğinden geliştiğini belirterek, “Özellikle annemi kepçenin önünde oturtmak gibi bir fikrimiz asla yoktu. Yani annem kardeşine giderken bir anda kepçenin önüne gelmiş oldu ve oradaki eyleme katılmış oldu. Bende o zaman evimden kuaföre gitmek için çıkmıştım. Yani o kadar doğaçlama bir olay ki o kadar Allah rızası için oldu ki bu park yani bir senaryoyu bu şekilde yazsanız bile bu kadar mümkün olmaz. Bu bizim Rabbimizin işi, bunu bu şekilde kararlaştırmış. Gerçekten bunun için çok mutlu olduk. Annemle gurur duyduk. Bu park bize annemizin hediyesi sadece bana değil evlatlarıma, torunlarıma, eşime, aileme, arkadaşlarıma herkese annemin güzel bir hediyesi oldu. O kadar mutluyum ki anlatamam. Evimin önü kapanmayacak ve çok güzel bir park haline getirilecek” ifadelerini kullandı. (MB-

