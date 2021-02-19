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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kıyıları donan gölde balıkçıların buz kırma mesaisi

Kıyıları donan gölde balıkçıların buz kırma mesaisi

Teknesi göl kıyısındaki limanda buz tabakasının arasında kalan balıkçının buzları sopayla ve kayığı sağa sola sallayarak kırarak açıklara çıkması

Balıkçı Teknesi Uttu Kabil 

-Göl kıyısında buz tutan kesimler, oluşturduğu çizgi ve su kuşlarının buz tabakasının üzerinde yürüyüşü ve yiyecek arayışı
-Kıyıya gelen bir balıkçının teknesindeki karları temizlemesi
-Limanına dönüş yapan bir balıkçı teknesi
-Tekne çalıştıran ağ bakımı yapan balıkçı
-Kıyılarda donan buz tabakası üzerinde yürüyen sakar mekeler
-Balıkçı Ahmet Zor ile röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, soğuk hava nedeniyle kıyıları donarak buz kütleleriyle kaplanan gölde balıkçılar, buz tabakasını kırıp avlanmaya çıkıyor. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, balıkçı teknelerinin bulunduğu kıyı kesimleri yer yer buz tuttu. Geceleri eksi 16 dereceyi gören sıcaklık değerleri ile birlikte oluşan soğuk hava nedeniyle tatlı su balığı avcılarının büyük bölümü mesaisine ara verirken, bazıları ise avlanmaya devam etti. Ekmek parası için buz gibi soğuk havaya rağmen avlanmaya karar veren avcılar ise, teknelerinin park halinde olduğu limanlarının buz tabakasıyla kaplanması dolayısıyla zor günler yaşıyor. Teknelerinin başına geldiğinde karla dolan kayıklarını temizledikten sonra motorlarını çalıştırıp gölde açıklara çıkabilmek isteyen balıkçılara, etrafındaki buz tabakası engel teşkil ediyor. Balıkçılar, sopalarla ve kayıklarını sağa sola sallayıp buzları kırarak açıklara doğru ilerleyip ağ sermeye çıkıyor. Balıkçı Ahmet Zor 30 yıldır gölde avlandığını belirtirken, zorlu kış şartlarında da mesai yapan az sayıda balıkçılardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Teknesinin bulunduğu limanda buzlar arasında kalmasından dolayı buz olmayan kesime getirebilmek için saatlerce uğraş vererek buzları kırdığını vurgulayan Zor, "Balığa çıkacağız ama göl don yapmış, buzları kırdık. Bu yağışlar ve soğuk hava bizi etkilemez, hava güzel olursa gideriz, iyi olmazsa gitmeyiz. İşimizi yaparken elbette üşüyoruz ama bu işi yapan adam severek yapar. Severek işi yapan adam da soğuğuna ve sıcağına katlanır, şikayet edecek olan da göle çıkmaz. Gölde şu anda zaten mesleki olarak bu işi yapan sayısı çok azaldı. Yapanların çoğu da artık bu işi zevkine yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Göldeki balık durumu hakkında da bilgiler veren Zor, "Levreğin irisi var senatör dediğimiz ama çok değil. Sazan ise hiç gözükmüyor. Şu anda Çin sazanı var, başka bir balık da yok" diye konuştu.
Öte yandan, buz tutan kıyılarda buz tabakasının üzerinde yürüyerek yiyecek arayan su kuşları da renkli görüntüler oluşturdu.
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