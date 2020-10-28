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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kıyı balıkçıları, balık çeşitlerinin yok olmasından şikayetçi

Kıyı balıkçıları, balık çeşitlerinin yok olmasından şikayetçi

-LİMANDAN DETAY

Gırgır Akalan Balık Sezonu Avcılık Kırlangıç 

--KIYI BALIKÇILARININ AĞ BAKIMI
--KIYI BALIKÇILARINDAN DETAYLAR
-- BALIKÇILAR RÖP
--GENEL DETAY

( GİRESUN ) -- Giresunlu kıyı balıkçıları bilinçsiz avlanma sonucu, kalkan, çupra, istavrit, ıstakoz, karidesi ve kırlangıç gibi birçok türün yok olma noktasına geldiğini söyledi GİRESUN

- Giresunlu kıyı balıkçıları Karadeniz’de bilinçsiz avlanma ve kirlilik nedeniyle kalkan, çupra, istakoz, karidesi ve kırlangıç gibi birçok türün yok olma noktasına geldiği bildirildi.
Giresun’da teknesiyle 20 yılı aşkın zamandır balıkçılık yapan Mustafa Baki, bu yıl balık sezonu açıldığında palamudun bol olduğunu ancak bundan sonra hamsiyi beklediklerini söyledi.

Karadeniz’de eskisi gibi bol çeşit yakalanamadığını dile getiren Baki “Sezona palamut ile bereketli başladık. Biz günde 150 balık tutsak yetiyor. Şuan oldukça da iyi diyebileceğimiz bir sezon geçiriyoruz. Ancak eskisi kadar balık çeşidi bulmak mümkün değil. Eskiden sadece palamut değil onlarca balık çeşidiyle kıyıya dönüyorduk. Bugün ise mezgit palamut iki çeşit balık avlayabiliyoruz. Kıyı balıkçıları olarak 20-25 sene önce uzatma ağ ile kiloluk istavritler yakalıyorduk, şimdi o büyüklükteki istavritin nesli yok. Hatta kalkan, çupra, ıstakoz, karidesi ve kırlangıç gibi birçok tür yok olma noktasına geldi” dedi Karadeniz’de birçok türün yok olma noktasına olduğunu ve buna bilinçsiz avlanmanın neden olduğunu ifade eden Mahmut Yılmaz ise, “Biz kıyı balıkçıları olarak tane hesabı balık tutarken büyük tekneler yüzlerce kasa hesabı yapıyor. Karadeniz’de balık türlerindeki azalmada gırgırların büyük etkisi oldu. Gırgırlarda sonar cihazları kullanılmaya başladıktan sonra avcılık her geçen yıl geri gitti. Gırgırlar büyük küçük demeden yüzlerce kasa balık avlıyor sonra da içinden iyilerini seçiyorlar. Böylelikle denizi adeta kuruttular. Denetimlerle bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı. (AB-ÖS-Y)
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