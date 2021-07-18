Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu

Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu

Elektrik kablosunun yola düşmesi

Elektrik Kablosu Polis Karya Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Kıvılcımlar çıkartması
-Ekiplerin önlem alması
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde koparak yola düşen ve kıvılcımlar çıkartan elektrik kablosu panik oluşturdu.Olay, Arifiye ilçesi Sapanca yolunda meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosu belirlenemeyen bir sebeple koparak yol ortasına düştü. Enerji yüklü olan kablodan kıvılcımların çıkması ise bölgede panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik arıza ekipleri elektriği kesti. Ulaşım bir süre farklı yönden sağlanırken, ekiplerin arızayı gidermesi sonrasında ulaşım normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı