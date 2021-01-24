Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara

Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara

- Buzla kaplanan Tödürge gölünden detaylar

Göller Buz Tutan Göl Şelale Kar Yağışı Irak 

--buz tutan gölün üzerinde gezinen vatandaş
--vatandaş röp
--dron görüntüsü detaylar
--diğer detaylar

( SİVAS -DRONE-ÖZEL)- Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge gölünde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi SİVAS

- Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge gölünde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte bir çok akarsu, şelale ve göl buzla kaplandı. Buzla kaplanan bölgelerde birbirinden güzel manzaralar oluştu. Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Bazı vatandaşlar buzla kaplanan gölün üzerinde yürüyerek doyumsuz manzaranın tadını çıkardı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Tödürge gölü havadan görüntülendi. Tödürge gölüne gelen Burhan Köse “Sivas merkezden geldim. Tödürge gölüne dağcıları getirdim. Dağcılar dolaşmaya gitti bende gölü dolaşıyorum. Buz tutmuş vaziyette. Bu göl Sivas çevresinde büyük göllerden biri. Hava 2 gün acayip soğuk yaptı şuan yumuşak. Göl buz tutmuş. Üzerinde yürüyorsun o derece buzla kaplanmış’’ dedi.
(DK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı