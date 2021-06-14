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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın sessizliğini gök gürültüsü ve şimşekler bozdu

Kısıtlamanın sessizliğini gök gürültüsü ve şimşekler bozdu

Yağan yağmur altında ilerleyen vatandaşlardan görüntü

Market Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan 

-Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te sağanak yağışın ardından gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler kısıtlamanın sessizliğini bozdu.Karabük’te gök gürültüsüyle kısıtlamanın sessizliği bozan şimşekler, enerjisi ile de görsel şölen sundu. Sağanak yağışın ardından şiddetli gök gürültüsü ile ortaya çıkan şimşekler, Safranbolu’da adeta geçiş töreni yaptı. Kısıtlama kapsamında marketlere giden bazı vatandaşlar ise aniden bastıran sağanak yağmura yakalandı.
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