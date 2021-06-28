Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu

Tedbirler Trafik Yoğunluğu Mobil Uygulama Köprü 

-Uzun araç kuyrukları
-Detay
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde54 olarak ölçüldü. Kentte 26 Haziran Cumartesi günü 22.00’da 'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement