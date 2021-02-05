Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

--Sahilde oturanlar detay

--Tekne ve sahil detay



( HATAY ) - HATAY



- Hafta sonu sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar, Samandağ Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ Sahili'ne akın etti. Havanın sıcaklarını fırsat bilen Hataylılar kimileri sahilde yürüdü, kimisi ise sahilin tadını çıkarttı. (ALC



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