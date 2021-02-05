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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

-Sahil detay

Güneşli Hava Güneşli 

--Sahilde oturanlar detay
--Tekne ve sahil detay

( HATAY ) - HATAY

- Hafta sonu sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar, Samandağ Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ Sahili'ne akın etti. Havanın sıcaklarını fırsat bilen Hataylılar kimileri sahilde yürüdü, kimisi ise sahilin tadını çıkarttı. (ALC
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