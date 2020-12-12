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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama gününde sessiz kalan Sakarya’dan kartpostallık görüntüler

Kısıtlama gününde sessiz kalan Sakarya’dan kartpostallık görüntüler

Sakarya tabelası ile birlikte ağaç yapraklarının görüntüsü

Hafta Sonu Karya Gesi 

-Sakarya Kent Park içi
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz kalan Sakarya’da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında sessiz kalan Sakarya’da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu.
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