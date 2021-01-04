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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kış ortasında meyve veren elma şaşırttı

Kış ortasında meyve veren elma şaşırttı

-Elmadan görüntüler

--Sahibinin açıklamaları

( GÜMÜŞHANE ) - GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kış ayının ortasına gelinmesine rağmen elma ağacı yeşil yapraklarıyla ve üzerindeki meyveleriyle şaşırtıyor. İlçeye bağlı Taşlıca köyü Merkez mahallesinde Hüseyin Güvendi’ye ait bahçede bulunan elmanın üzerindeki yapraklar yeşil vaziyette dururken, meyveleri de bölgede son dönemde yaşanan donlardan da etkilenmedi. Güvendi ve çocuklarının 2 yıl önce toprakla buluşturduğu genç fidan, ilkbaharda çiçek açıp meyveleri toplandıktan sonra ağustos ayında ikinci kez çiçek verince meyveleri de ocak ayına kadar dalında kaldı. Ağustos ayında genç elma fidanının ikinci kez çiçek açtığını kaydeden Güvendi, “Ağustos başında elma fidanı çiçek açmıştı. Bir arkadaşım buradan geçerken mevsimler şaşırdı demiş bende insanlar şaşırdı demiştim. Güç sahibi ol dediği zaman olur, olma dediği zaman yok olur. Yeni yılın üçüncü gününde şu gördüğünüz Ağustos ayında çiçek açan elma fidanının meyveleri ortada. Bizler elimizi kafamızın arasına alıp iyi düşünmemiz lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.
(RE-ÖS-Y)
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