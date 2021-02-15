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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kış ortasında çiçek açtı, çiftçiler tedirgin

Kış ortasında çiçek açtı, çiftçiler tedirgin

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde çiçek açan erik ağacı

Erik Ağacı Zemheri Hava Sıcaklıkları Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Köylü vatandaşların endişelerini dile getirmesi

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, erik ağaçlarının kış mevsiminde çiçek açması çiftçiyi endişelendiriyor. Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle erik ağacı geçen yıla göre 3 ay önce çiçek açtı. Çiftçiler erken çiçek açan ağaçların kar ve zirai dondan etkilenmesinden endişe ediyor. Çiftçi Şaban Doğan (62), normalde erik ağaçlarının Nisan ayında çiçek açtığını belirterek, “Havaların böyle sıcak gitmesinden dolayı, şu anda zemheri ayında çiçek açmış. Bu da demektir ki bu ağacın meyvesi olmayacak. Çünkü bundan birkaç gün sonra havaların dona çevirmesinden dolayı meyve vermeyecek. Bu yıl köyde ki vatandaş meyvesinde bir gelir elde edemeyecek" dedi.
Bu ayda ağacın çiçek açmasının normal bir durum olmadığını belirten Doğan, "İnsanlarda ki değişim gibi doğada da bir değişim var. Bu da doğanın değişiminden dolayı meydana gelen bir durum. Şuan hava Haziran, Temmuz ayı gibi sıcak. Toprak kuru, toprak da nem bile yok" diye konuştu.
“Bu ağacın meyvesi olmayacak” Köy halkından Hüseyin Çam (77) ise mevsimlerin sıcak gitmesinden dolayı ağaçların çiçek açtığını belirterek, “Bu ağacın meyvesi olmayacaktır. Çünkü bunu soğuk olursa yakar. Bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı ilk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde bu erik ağaçlarının Nisan ayında çiçek açması gerekiyor" ifadelerini kullandı. (OD-GF-
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