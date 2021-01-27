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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kış ortasında asma üzüm verdi

Kış ortasında asma üzüm verdi

Üzüm bağı olan ev genel görüntü

Opel Sürgün Çekim Aktüel 

-Üzüm bağ üzerindeki üzüm meyveleri yakın çekim ve aktüel görüntüler
-Hüseyin Karakuş bağdan üzüm topluyor
-Hüseyin Karakuş ile röportaj

( OSMANİYE )- Kadirli ilçesinde bir evin balkonunda bulunan asma meyve verdi OSMANİYE

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bir asmanın Ocak ayında tekrar üzüm vermesi görenleri şaşırttı. Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye yolunda bir evin balkonunda bulunan asmadaki üzümler görenleri hayrete düşürdü. Asmanın sahibi Hüseyin Karakuş evinin bahçesinde yetişen asmanın üzümlerinin normalde Ağustos ayında olgunlaştığını ancak 6 ay önce kışın ortasında ilk defa üzüm verdiğini söyledi.

Karakuş, "Yazın ben bu asmadaki üzümleri toplamıştım. Eylül'den sonra tekrar sürgün sürmüş üzüm tutmuş. Mevsimler şaşırdı galiba bende üzümü görünce şaşırdım. Tadı ekşi ama çok güzel” dedi.
Yaz meyvesi olarak bilinen ve kış aylarında yaprak döken asmada üzüm salkımlarını gören vatandaşlar ise bu tür olayların iklim değişikliklerinden olabileceğini söyledi.


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