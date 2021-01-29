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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
'Kış ortası kuş sayımı' çalışmaları tamamlandı

'Kış ortası kuş sayımı' çalışmaları tamamlandı

drone görüntüsü

Cennet Teknoloji Uluslararası Amatör 

-Kuş sayım heyetinden görüntüler
-Nurbay Zeki Ergin'in çalışmalardan verdiği bilgiler
-Ekipleri Manyas gölü ve kulelerden kuş sayımı
-Zeki Kılıçoğlu'nun açıklaması
-Kuş bilimci Ömer Ahu'nun açıklaması
-Manyas'taki kuşlardan görüntüleri

( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR

- Balıkesir'de bulunan sulak alanlarda drone destekli ‘’kış ortası su kuşu sayımı” tamamlandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Balıkesir İlindeki Sulak Alanlarda, Balıkesir ve Bursa Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü personeli ve amatör kuş gözlemcilerin katılımlarıyla drone destekli ‘’kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS)’’ çalışmaları tamamlandı. Yapılan kuş gözleminde günümüz teknolojilerinden azami oranda faydalanmak amacıyla drone kullanıldı. Özellikle gözlem noktalarına uzak alanlarda bulunan su kuşlarının tür tespitinde ve sayımında başarılı sonuçlar elde edildi.Kuşcenneti Milli Parkı ve Gönen Deltası Sulak Alanı yapılan bu çalışma ile koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlandı. Türkiye'de sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir ülke ve sulak alanlar önemli kuş popülasyonlarını barındırıyor Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden birisi. Su kuşları açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan Türkiye'nin kış ortası su kuşu sayımlarının yapılması büyük önem kazanmakta. Kış Ortası Su Kuşu sayımlarında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası koruma statüsüne sahip alanlardan olan Kuşcenneti Milli Parkında gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları ile av koruma başta olmak üzere yürütülen koruma faaliyetleri neticesinde su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiği görüldü.

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