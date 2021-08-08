Kış mevsiminin habercisi nergis çiçek açtı

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ta yaz mevsiminin son çiçeği nergiz yeşerdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen mevsimin son çiçeği kışın habercisi olarak biliniyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde havaların soğumasıyla beraber yaz mevsiminin son çiçekleri olan nergiz yeşermeye başladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde kışın habercisi olan beyaz çiçekler tarla ve bahçelerde gün yüzüne çıktı. Diğer bir adı sonbahar çiçeği olan nergizler her tarafı beyaza bürüdü. (SRD-AKK-Y)

