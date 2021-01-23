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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi

Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi

Drone görüntüsü

Kış Uykusu 

-ayılardan drone detayları
-ayıların elma yemesi
-ayılara tavuk atılması

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme- Her gün 400 kilo meyve yiyorlar BURSA

- Türkiye’nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor. Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti.
Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.
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