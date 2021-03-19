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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Şed kuşanan çocuklar esnafa Ahilik prensiplerini hatırlattı

KIRŞEHİR - Şed kuşanan çocuklar esnafa Ahilik prensiplerini hatırlattı

- Ahi Çocuk Projesi - Mucur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törende Ahi çocukları şed kuşanması - Mucur İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek Ahi duası - Ahi çocukların esnaf ziyareti Kırşehir 'de şed kuşanan çocuklar esnafa Ahilik prensiplerini hatırlattıKIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi kapsamında Kırşehir 'in Mucur ilçesinde Ahi Çocuk Projesi hayata geçirildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yükseokulundan yapılan açıklamaya göre, Mucur Kaymakamlığı himayesinde, üniversite, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mucur Belediyesi ve Mucur Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde başlatılan proje çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğrenciler şed kuşandı.Kur'an - ı Kerim tilaveti ve çocukların Ahilikle ilgili şiir okuduğu etkinlikte İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek Ahi duası yaptı.Şed kuşanan yöresel kıyafetli çocuklar, Mucur Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri eşliğinde esnafı ziyaret ederek, Ahilik prensiplerini hatırlattı.Proje koordinatörü Mucur Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi Yusuf İslam Sürücü, Ahiliğin çocukluktan itibaren benimsenmesi gerektiğinden yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Sürücü, "Ahi Çocuk Projesi'nin hayata geçmesi ile ilkokullarda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim hayatının bitişi sonrası Ahilik anlayışını benimseyerek vatanına, milletine, devletine, doğaya ve tüm canlılara faydalı bireyler olması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yöresel Kıyafet İslam Koordinat Eğitim Hayatı Öğrenciler 

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