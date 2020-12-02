Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Kanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor

KIRŞEHİR - Kanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor

- Aydın Anapay tarafından yetiştirilen kanaryalar - Kanaryalara Türk Sanat Müziği dinletilmesi - Aydın Anapay'ın konuşması - Aydın Anapay'ın bir çocuğa kanarya hediye etmesiKanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor - Kırşehir 'de 43 yıldır güvercin ve kanarya besleyen 65 yaşındaki hırdavatçı Aydın Anapay, Türk Sanat Müziği dinleterek insan sesine alıştırdığı ve ötüşlerine katkı yaptığı kanaryalarından biriyle geçen yıl birincilik elde etti - Aydın Anapay: - "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder"KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir 'de iş yerinin ikinci katında yetiştirdiği 200'e yakın kanaryasına her gün Türk Sanat Müziği eserleri dinleten 65 yaşındaki hırdavatçı Aydın Anapay, kuşlarını yarışmalara hazırlıyor.Kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı'da mütevazı hırdavat dükkanında esnaflık yapan Anapay, 1970'li yıllarda çocukken başladığı kuş besleme hobisini ilerleyen yaşına rağmen sevgiyle sürdürüyor, zamanının çoğunu dükkanının üst katındaki 200 kanarya arasında geçiriyor.Kanaryaların olduğu kata hoparlör sistemi kuran Anapay, ötüşlerine katkı sağlamak ve insan sesinden ürkmemeleri için kuşlarına her gün Türk Sanat Müziği'nin farklı eserlerini dinletiyor.Kuşlarıyla Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılan Anapay, elde ettiği birçok derecenin yanı sıra geçen yıl 25. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'nda "yorkshaire" kategorisinde birincilik kazandı.Her yıl düzenlenen kanarya yarışmalarına büyük özenle hazırlanan ve birçok derecesi bulunan Anapay, bu yıl Kovid - 19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor. - Kuşlarıyla ilgilenmekten zevk alıyorYarışmalar gelecek yıl yeniden olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren Aydın Anapay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Kuşlarını özenle beslediğini dile getiren Anapay, şu değerlendirmede bulundu:"Günlük yemlerini ve sularını değiştiriyorum. Haftada bir kafes içi temizliklerini yapıyoruz. Solüsyonlu ilaçlarımızla dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyorum. Kanaryaların bulunduğu alanı günlük temizliyorum. Kanarya yemi, özel mamaları var. Avrupa'dan gelen özel karışım mamalar veriyorum. Kanaryalarımı özel mamalarla besliyorum. Haşlanmış yumurta, havuç, mevsimine göre brokoli gibi sebze ve meyveleri katarak mamaları yumuşatıyorum."Yıllardır bu sevgiyle yaşadığını anlatan Anapay, "Kanaryaların dostluğunu, arkadaşlığını seviyorum. Yaklaşık 200 kuşum var. Yavru zamanında özel mamalarıyla kanaryaları besleyip büyütüyoruz. Bunları yavrudan itibaren çeşitli mamalarla beslemek, büyütmek zevk veriyor bana. Hiçbir zaman burayı terk edemiyorum. Her gün ilgilenmek gerekiyor." dedi.
Hem kanaryaların ötüşüne katkı olması hem de insan sesinden korkmaları için her gün kuşlarına müzik dinlettiğini aktaran Anapay, "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder." diye konuştu.
- "Kahve kültürüm hiç olmamıştır"Parayla kanarya satışı yapmayan ve çocuklara kuş sevgisi aşılamak için zaman zaman hediye eden Anapay, "Bunlarla ilgilenen çocuklar, okuldan çıkınca onların bakımı, yemi, sevgisi derken kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Evimizde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılasak ne kadar güzel olur. 1977 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Kahve kültürüm bile hiç olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Alışkanlık Yumurta Muhabir Sanat Müziği Hayvan Sevgisi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Mevlana'nın 742. Vuslat Yıl DönümüMevlana'nın 742. Vuslat Yıl Dönümü
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı