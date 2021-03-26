Kirlenen sahilde korkutan görüntüler

-Yüksek bir noktadan çekilmiş denizin görüntüsü

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( ADANA -ÖZEL) ADANA



- Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirlilik denizde korkunç görüntüler ortaya çıkarttı. Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının kirliliğe maruz kaldığı görüldü.

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı. İş makineleri bölgede çalışırken İhlas Haber Ajansı



denizdeki kirliliği görüntüledi.Kirliliğe yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının maruz kaldığı görüldü.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sudan örnek aldı. Alınan örnekteki suyun da renginin kahverengiye döndüğü görüldü.





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