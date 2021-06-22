KIRIKKALE - Kirpi ile kedilerin aynı yerden beslenmesi cep telefonuyla kaydedildi
- Kirpi ve kedinin aynı yerden beslenmesi Kırıkkale 'de kirpi ile kedilerin aynı yerden beslenmesi cep telefonuyla kaydedildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de kirpi ve 2 kedinin aynı kaptan yemek yediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Merkeze bağlı Hacılar beldesinde yaşayan Berat Koyuncu, evinin bahçesinde 2 kedisini beslediği sırada bir kirpinin bahçeye geldiğini fark etti.Koyuncu, daha sonra kedilerini beslediği kabı kirpinin yanına götürdü.Kedileriyle kirpinin aynı yerden beslenmeye başlaması üzerine Koyuncu, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.Kirpi, Koyuncu'nun bir kaba doldurduğu sudan da içti.
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