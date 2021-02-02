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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale’de barajlar umut verdi: Su seviyesi yüzde 90'a yükseldi

Kırıkkale’de barajlar umut verdi: Su seviyesi yüzde 90'a yükseldi

Kapulukaya Barajı'ndan drone görüntüsü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Tarım Doluluk Oranı Kış Mevsimi 


- Kırıkkale’de son yağışların ardından Kapulukaya Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 90’ı gördü. Yağışlı geçen kış mevsimi en çok barajlar açısından faydalı oldu. Kırıkkale'deki Kapulukaya Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken bölgede sulu tarımla üretimde başarılı bir sezon bekleniyor. Mega kent İstanbul başta olmak üzere Türkiye’ndeki birçok barajda alarm verilirken Kırıkkale’de barajların doluluk oranı son dönemde arttı. Alınan verilere göre, barajlardaki doluluk oranı son dönemlerdeki kar ve yağmur yağışlarının ardından yüzde 90’lara ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve azalan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi umut verdi. Su kullanımında tasarruf çağrısı Mevsimsel yağışların beklenen oranda gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkan susuzluk riskine karşı tasarrufta bulunulması çağrıları yapılıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında pek çok kişi evlerinden çalışırken, kısıtlamaların bulunduğu saatlerde de özellikle su kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, gereksiz yere kullanılan her damla suya dikkat edilmesi noktasında uyarıyor. (KA
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